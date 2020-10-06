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Два миллиона медицинских масок будут в сутки производить в Казахстане

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В 2021 году производство медицинских масок увеличат до двух миллионов штук в сутки. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал министр, планируется увеличение объема производства фармацевтической отрасли в 2,5 раза с 92 до 230 млрд тенге и увеличение объема экспорта лекарственных средств в 3 раза с 58 до 174 млн долларов.

«Кроме того, к первому кварталу 2021 года будет обеспечено увеличение производственных мощностей отечественных предприятий по одноразовым маскам в 2 раза с 1-го до 2-х млн штук в сутки, по защитным костюмам в 2 раза с 500 тысяч до 1 млн штук в месяц, а также к концу текущего года по перчаткам — с 330 до 530 тысяч пар в сутки», — сообщил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также по информации главы ведомства, для повышения качества продукции и снижения теневой экономики будет внедрен пилотный проект маркировки и прослеживаемой лекарственных средств, а также расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Будут определены этапы внедрения обязательной маркировки лекарственных средств и её альтернативные способы.

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