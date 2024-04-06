Два моста закрыли. Решено разрушить асфальт автодороги «Подъезд к городу Костанай»

Фото ДП области
В связи с ухудшением паводковой ситуации, между дачным обществами Тимирязево и Притобольск города Тобыл будет произведена работа по разрушению асфальтового полотна автомобильной дороги областного значения на участке подъезд к городу Костанай 0-6 км., сообщает оперштаб.
«Просьба отнестись с пониманием к данной вынужденной мере», — говорится в сообщении оперштаба.
Уважаемые жители Костаная и Костанайского района! В связи с переливом, закрыто движение для всех видов транспорта через «Корейский мост». Закрыто движение и через мост «КЖБИ».
«Департамент полиции просит ограничить движение по центральному мосту, так как там образовался транспортный коллапс, пробки и создается помеха для работы специальной техники аварийных и спасательных служб. Просим отнестись с пониманием, заблаговременно выстраивать маршруты и следить за официальной информацией», — сообщает ДП.