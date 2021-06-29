Два нападения женщин на мужчин произошли в Костанайской области

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В производстве отдела полиции Сарыкольского района находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.99 ч. 1 УК РК «Убийство».
Установлено, что 16 июня 43-летняя жительница поселка Тагильский у себя дома в ходе ссоры нанесла ножевое ранение в область брюшной полости своему сожителю. В результате чего, 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Досудебное расследование продолжается, обстоятельства произошедшего выясняются.
Еще один случай произошёл в селе Докучаево.
10 июня около 21. 00 часов в селе Докучаево в ходе возникшей ссоры 46-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения своему сожителю, который был госпитализирован в Алтынсаринскую районную больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 ч.1 Уголовного кодекса РК.
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