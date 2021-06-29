Два нападения женщин на мужчин произошли в Костанайской области

В производстве отдела полиции Сарыкольского района находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.99 ч. 1 УК РК «Убийство».

Установлено, что 16 июня 43-летняя жительница поселка Тагильский у себя дома в ходе ссоры нанесла ножевое ранение в область брюшной полости своему сожителю. В результате чего, 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Досудебное расследование продолжается, обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один случай произошёл в селе Докучаево.

10 июня около 21. 00 часов в селе Докучаево в ходе возникшей ссоры 46-летняя местная жительница нанесла ножевые ранения своему сожителю, который был госпитализирован в Алтынсаринскую районную больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 ч.1 Уголовного кодекса РК.

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