В Казахстане появится два новых праздника

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В Казахстане будет два новых профессиональных праздника, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на данные, размещенные на портале «Открытые НПА».
В Министерстве труда и социальной защиты населения разработали проект дополнений в перечень профессиональных праздников.
В список профессиональных праздников включены еще два праздника:
День работников гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля
День бурильщика – третья суббота ноября.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 ноября 2023 года.
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