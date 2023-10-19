USD 477.21
EUR 505.89
RUB 4.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Казахстане появится два новых праздника

В Казахстане появится два новых праздника

pixabay.com

В Казахстане будет два новых профессиональных праздника, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на данные, размещенные на портале «Открытые НПА».

В Министерстве труда и социальной защиты населения разработали проект дополнений в перечень профессиональных праздников.

В список профессиональных праздников включены еще два праздника:

День работников гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля

День бурильщика – третья суббота ноября.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 ноября 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

За криптовалютой будущее. Подсудимый дал показания в суде по делу одного из филиалов организации «Финико»
Следующая новость

Полицейскую дубинку и кастет изъяли полицейские в Костанае