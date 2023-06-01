Два новых праздника появится в Казахстане

В Казахстане будут отмечать День матери и День отца, сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития, передает informburo.kz

В постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесли дополнение. Документ подписал глава правительства Алихан Смаилов.

«Официальные праздники «День матери» и «День отца», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране», – говорится в сообщении.

День матери будут праздновать во второе воскресенье мая, а День отца – в третье воскресенье июня.