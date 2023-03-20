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Два новых праздника появится в Казахстане

Фото из открытых источников

Обсуждение по внедрению новых праздников продлится до 5 апреля.

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В Казахстане на законном уровне могут утвердить День матери и День отцов. Законопроект опубликовали на портале «Открытые НПА».

Идею о новых праздниках предложили в Комитете по делам молодёжи и семьи Министерства информации и общественного развития РК. В пояснительной записке говорится, что проект разработали с целью продвижения семейных ценностей и укрепления института семьи.

Согласно поставлению Днём матери предлагают сделать второе воскресенье мая, а Днём отцов – третье воскресенье июня. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 5 апреля.

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