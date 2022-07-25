Два новых праздника появятся в Казахстане

Министерство нацэкономики подготовило дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, перечень дополняется строками:

День предпринимателей Казахстана – 9 сентября;

День рекламного специалиста – 19 декабря.

Как отмечается в обосновании, введение официального профессионального праздника для предпринимателей Казахстана – актуально и важно для сотен тысяч казахстанцев.

Инициатива по учреждению нового праздника в преддверии 30-летия независимости Казахстана будет свидетельствовать о приоритетах проводимой государственной политики и консолидации основных общественно-политических сил страны в данной сфере, говорится в документе.

Новый профессиональный праздник для рекламщиков предлагается приурочить к дате принятия закона «О рекламе». Как отмечается, в стране действует порядка 2 тыс. рекламных организаций с примерной численностью 100 тыс. рекламных специалистов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 8 августа.

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