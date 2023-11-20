Два новых профессиональных праздника появились в Казахстане

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Министерство труда приказом от 17 ноября 2023 года внесло соответствующие изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В перечень профессиональных праздников добавлены:
- День работников гражданской авиации Республики Казахстан –1 февраля
- День буровика – третья суббота ноября.
Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника:
- День Национальной гвардии РК – 10 января
- Национальный день печати – 2 февраля
- День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
- День геолога – первое воскресенье апреля
- День работников науки – 12 апреля
- День Службы государственной охраны РК – 21 апреля
- День работников связи – 17 мая
- День работников культуры и искусства – 21 мая
- День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
- День эколога – 5 июня
- День работников антимонопольного органа – 7 июня
- День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
- День полиции – 23 июня
- День государственного служащего – 23 июня
- День судьи и работника суда – 24 июня
- День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
- День животноводов – второе воскресенье июня
- День медицинского работника – третье воскресенье июня
- День работников средств массовой информации – 28 июня
- День дипломатической службы – 2 июля
- День работников водного хозяйства – 9 июля
- День органов национальной безопасности РК – 13 июля
- День нотариата – 14 июля
- День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
- День металлурга – третье воскресенье июля
- День работников торговли – четвертое воскресенье июля
- День работников транспорта – первое воскресенье августа
- День строителя – второе воскресенье августа
- День пограничника – 18 августа
- День шахтера – последнее воскресенье августа
- День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
- День работников атомной отрасли – 28 сентября
- День работников органов юстиции – 30 сентября
- День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
- День радио – 1 октябряДень учителя – 5 октября
- День работников оборонной промышленности – 6 октября
- День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
- День спасателя – 19 октября
- День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
- День библиотекаря – 24 октября
- День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
- День работников охранных организаций – 29 октября
- День внешней разведки – 5 ноября
- День статистика – 8 ноября
- День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
- День работников финансовой системы РК – 15 ноября
- День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
- День адвокатуры – 5 декабря
- День прокуратуры – 6 декабря
- День энергетика – третье воскресенье декабря
- День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря
- День архивиста – 22 декабря
Приказ введен в действие 17 ноября 2023 года.
Предложение об определении Дня работников гражданской авиации Казахстана поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.
Касательно второго предлагаемого праздника мы сообщали, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли. Поэтому День бурильщика был добавлен в перечень профессиональных праздников.