Два новых случая коронавируса зафиксировали в Нур-Султане

Зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 31, в Алматы — 22, в Караганде — 2, в Алматинской области — 1 случай.

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С 00.00 часов 22 марта въезды и выезды в Алматы и Нур-Султан закрыли. Исключение сделали только для грузоперевозчиков, которым будет открыт так называемый «зеленый коридор».

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