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Два обгоревших тела обнаружили после пожара в Костанае

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13 ноября в 05:15 часов утра на пульт дежурного поступила информация о возгорании на территории частного жилого дома по улице Мостовая в микрорайоне Костанай-2. Там сгорело здание для хозяйственного строительства.

К месту происшествия направились 12 человек и 2 единиц техники ПЧ-5 города Костаная.

Открытым огнем пылал сарай на площади 25 квадратных метров. Спустя 10 минут пожар был локализован. Полностью справиться с огнем удалось в 05:44 часов. В ходе пожара стенки сарая сборно-щитового типа обвалились. При разборке сгоревших конструкций, были обнаружены два сильно обгоревших тела. В настоящее время их личность устанавливается.

Со слов хозяина дома, этот сарай он использовал для хранения дров. Доступ туда был всегда свободен.

Причина пожара – устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для выяснения обстоятельств происшествия материалы направлены в территориальные органы полиции.

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