Два отделения объединили в Костанайской городской больнице

23 апреля в Костанайской городской больнице произошло объединение двух отделений гинекологии и урологии в одно — урогинекологическое. В управлении здравоохранения Костанайской области объяснили такой шаг.

Как отметили в управлении здравоохранения, это связано с оптимизацией расходов медицинской организации, чтобы снизить кредиторскую задолженность.

«Это освобождается ввиду экономии средств. То есть, по просчетам экономии бюджетных средств руководящего состава, экономия данных специалистов, которые будут упразднены и объединены составляет 30 млн в год по просчетам, то есть к этому мы потихоньку идем», — сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Еще одна причина изменений, по словам Данияра Джандаева, это развертывание нейрохирургической инсультной службы при Костанайской городской больнице. Здесь почти все готово к её полноценной работе.

«Нам необходимо, чтобы была операционная. В данном случае в городской больнице будет идти перемещение. Урология останется на своем месте, на втором этаже, гинекология- приходит в кардиологическое отделение, нейрохирургия спускается с этажа на место гинекологии, приближается к операционной, где непосредственно может оказываться экстренная помощь», — объяснил руководитель управления.

Смешивать нахождение пациентов этих двух отделений не будут, говорят специалисты. Женщины с гинекологическими заболеваниями так и будут находится в своих палатах, урологические пациенты — в своих. Сокращение койко-мест также не входит в планы руководства.

«То есть практически ничего не поменяется, все тоже самое остается, единственное будет один единственный заведующий отделение. Провели беседы, сотрудников увольнять мы не собираемся. Единственно, упраздняется должность заведующего отделением, но мы предложили ей должность гинеколога, но, к сожалению, она не согласна. Она хочет быть только заведующей и на данный момент с ней трудовой договор был расторгнут», — объяснил и.о. заместителя главврача городской больницы Артём Тисленко.

В управлении здравоохранения видят от подобного объединения и плюс для пациентов гинекологии, по их словам, теперь они смогут пролечивать и сопутствующие заболевания мочеполовой системы

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