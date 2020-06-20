Два человека госпитализированы в результате ДТП в Костанае

ДТП произошло сегодня в Костанае на пересечении улиц Алтынсарина — Лермонтова.

«Автомобиль Mazda следуя со стороны КСК по улице Алтынсарина при повороте налево на улицу Лермонтова совершил столкновение с автомобилем ВАЗ -2110, двигавшийся во встречном направлении со стороны КЖБИ, в сторону КСК. После столкновения ВАЗ ударяет Mazda, двигавшуюся в попутном направлении, которая от удара разворачивается и сталкивается с BMW»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В результате ДТП два пассажира с автомобиля Mazda госпитализированы в больницу.

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