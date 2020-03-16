Два пассажира из Костаная летели в одном самолете с больным коронавирусом

В Костанайской области находятся два человека, прибывшие рейсом 646 «Франкфурт-Нур-Султан» 12 марта. Они летели в самолете и являются контактными с лицом, у которого подтвердился коронавирус, сообщает alau.kz

Информация об этом подтвердили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.Взяты на контроль все граждане, прилетевшие из стран неблагополучных короновирусной инфекции. Эти меры необходимы в целях недопущения СОVID-19 в регион.

На сегодняшний день Согласно постановления главного государственного санитарного врача РК от 14 марта 2020 года «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:

1 а) категории госпитализированных в области нет

1 б) категории т.е. самоизоляция — находятся 19 человек прибывших из Германии, Франции, Испании.

Также в областном центре находятся 2 человека, это семейная пара, прилетевших рейсом 646 «Франкфурт-Нур-Султан» 12 марта. Они летели в самолете и являются контактными с лицом, у которого подтвердился коронавирус. Данные граждане госпитализированы в провизорный госпиталь, находятся на контроле медицинских работников. Анализы на наличие коронавирусной инфекции отрицательные.

В области создано 8 санитарно-карантинных пунктов на границе с российской Федерацией, где круглосуточно работают медицинские работники, эпидемиологи и пограничные службы. В среднем ежедневно границу пересекает более 4000 человек, их них лица пересекающие границу из неблагополучных стран с коронавирусной инфекцией также берутся на контроль. Специалисты ДККБТУ уведомляют всех пассажиров о принимаемых мерах в стране и регионе, в свою очередь прибывшие подписывают соглашение с установленными нормами.

Согласно постановления главного государственного санитарного врача «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» закрыты 7 кинотеатров и 14 детских развлекательных центров по области.

Ситуация в регионе стабильная. Больных коронавирусом нет.

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