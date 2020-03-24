Два предприятия в Костанайской области выделят 20 миллионов тенге

АО «Варваринское» и ТОО «Комаровское горное предприятие» выделят 20 млн тенге акимату Костанайской области для принятия мер по нераспространению пандемии коронавируса в регионе.
Средства будут направлены на приобретение дезинфицирующих средств, медицинских масок, а также иные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
В ответ на обращение первого Президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева о создании республиканского Фонда по мобилизации ресурсов, в Костанайской области создан аналогичный фонд по сбору средств «Densaylyq Qostanai».
20 марта 2020 года АО «Варваринское» перечислило 1 млн тенге на оказание благотворительной помощи в приобретении медицинских масок для профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения района Беимбета Майлина Костанайской области. Пошив масок производит ПК «Большевичка». Средства защиты будут распределяться среди сотрудников государственных учреждений района.