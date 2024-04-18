Лишь два раза в год. О посещении узкого специалиста без направления терапевта рассказали костанайцам

С 1 апреля пациенты, которые состоят на диспансерном учете, могут самостоятельно записаться к эндокринологу, невропатологу, кардиологу, офтальмологу и другим узким специалистам.

Однако, побывать на приеме без участия терапевта можно только 2 раза в течение года.

«К примеру, пациент с заболеванием сахарного диабета, он имеет право на прямую через информационную систему «Дамумед» либо через регистратуру медицинской организации записаться на прием к узким специалистам, как эндокринологу, кардиологу, офтальмологу, отоларингологу. Все остальные лица пока проходят через врача терапевта», — говорит руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр Джандаев.

Данияр Джандаев добавил, что это сделано для того, чтобы пациенты, которые состоят на диспансерном учете, могли получать медицинскую помощь быстрее. В одной из городских поликлиник рассказали, как это происходит на деле, и пользуется ли услуга спросом.

«Все уже в работе. . Записываются и идут, но там немного идет, но идет, каждый день по 2 человека, которые записываются самостоятельно уже идут ко всем специалистам. Остальные люди через регистратуру? Через регистратуру, да. Ну, еще видите, проблема в том, что не у всех есть «Дамумед». На сегодняшний день, около 30% диспансерных больных только есть Дамумед», — сказала главный врач поликлиники №4 Костаная Маргарита Бисенова.

По мнению Маргариты Бисеновой, запись станет увеличиваться только тогда, когда все больные зарегистрируются в приложении. Главврач также добавила, что в дальнейшем планируется открытие колл-центра для оптимизации посещений профильных специалистов. Благодаря этому у больных Д-учета появится возможность попасть на прием еще и через телефон горячей линии.

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