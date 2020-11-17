Два рыбака утонули в Костанайской области

Как стало известно Алау, 16 ноября на озере Аккабак Ждановского сельского округа произошел несчастный случай. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Около 17:00 часов в адрес ДЧС Костанайской области поступило сообщение, о том на озере Аккабак, в 2 километрах от села Аккабак, Ждановского сельского округа Костанайского района, возле лунок без присмотра оставлены вещи рыбаков. Сотрудниками оперативно-спасательного отряда ДЧС области был совершен выезд место. По прибытию в ходе поисковых работ, на расстоянии 150 метров от берега были найдены и извлечены тела двух мужчин, 1952 и 1942 года рождения. Данные граждане несмотря на тонкость льда пренебрегли безопасностью и решили порыбачить, что привело к их гибели.

В связи с чем сотрудники ОЧС Костанайского района еще рез настоятельно рекомендуют любителям рыбной ловли соблюдать элементарные правила поведения на воде при ледоставе. Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

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