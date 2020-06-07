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Два случая коронавируса в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

12694 - зарегистрированно

7376 - выздоровевших

56 - летальных случаев

200 - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами

В городе Житикара и Карабалыкском районе COVID-19 подтвержден у мужчины 1984 года рождения и женщины 1979 года рождения. Оба случая выявлены по эпидемиологическим показаниям.

Больные госпитализированы в инфекционные стационары, контактировавшие с ними лица берутся под медицинское наблюдение. В очагах проведена заключительная дезинфекция.
Всего по состоянию на 6 июня 2020 года на территории Костанайской области зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции.

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