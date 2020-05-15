Два случая коронавируса выявили в Рудном

В городе Рудный Костанайской области выявлено 2 факта заражения COVID-19 (по состоянию на 15 мая 2020 года)

В рамках скринингового обследования на ОРВИ и пневмонию, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у пенсионерки 1943 года рождения и мужчины 1987 года рождения.

Данные лица госпитализированы в инфекционное отделение Рудненской городской больницы.

В настоящее время круг контактных лиц определяется. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрировано 74 человека с инфекцией COVID-19.

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