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Два случая выпадения детей из окон произошло за один день в Костанае

Фото с сайта smolnarod.ru

О происшествиях сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

30 июня в Костанае произошли два случая выпадения из окно. В 12:30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Кобланды-Батыра выпал из окна квартиры на третьем этаже годовалый ребенок. В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу с диагнозом «трещина и ушиб головного мозга».

«В этот же день в 20:20 по улице Уральская в пятиэтажном жилом доме выпал 2-летний ребенок со второго этажа. У мальчика выявлена ЧМТ, ушиб головного мозга. Сейчас находится под обследованием в Костанайской областной детской больнице. Состояние средней степени тяжести. Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на москитную сетку, выпадают из окна вместе с ней»,- сообщает пресс-служба ДЧС области.

МЧС предупреждает!

Для недопущения выпадения детей из окон и балконов соблюдайте следующие меры безопасности:

— не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;

— отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

— не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;

— ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

— проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;

—  если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112, 101.

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