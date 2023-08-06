Два трупа и ребенка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО, передает Tengrinews.kz.

5 августа в 23:40 часов в полицию района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение о том, что на обочине автодороги между селами Каракога и Надежка лежат два человека без признаков жизни.

На месте полицейские нашли тела мужчины и женщины 1985 и 1988 года рождения. Рядом с ними в детской коляске также был обнаружен малолетний ребенок, которого доставили на скорой в центральную районную больницу. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ.

Недалеко от места обнаружения тел и ребенка полицейские нашли Toyota Land Cruiser с повреждениями. Вскоре они установили личность водителя, 39-летнего жителя Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Экспертиза показала, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» и по части 1 статьи 119 УК РК «Оставление в опасности». Назначены экспертизы, идет следствие.

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