Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться проблемой кредитования аграриев. По его словам, фермеры нередко вынуждены продавать урожай сразу после уборки по низкой цене, чтобы внести первый платёж по кредиту. Об этом глава государства заявил на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Токаев призвал активнее привлекать коммерческие банки к финансированию сельского хозяйства и выдавать аграриям кредиты на более длительные сроки и на доступных условиях. По его словам, при составлении графика платежей нужно учитывать производственный цикл, а на инвестиционной стадии предусматривать отсрочку погашения основного долга.

«Довольно часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешевой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту. Такая ситуация неприемлема, министерству и Правительству нужно приступить к решению данного вопроса», — заявил президент.

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