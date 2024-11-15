В Лисаковске Костанайской области полиция ежемесячно получает около десяти вызовов из одной новой многоэтажки. Чаще всего жильцы обращаются из-за шума и семейных скандалов. Квартиры в этом доме получили семьи, стоявшие в очереди на жильё.
По словам старшего инспектора отдела полиции Лисаковска Жулдызай Искаковой, четыре семьи, проживающие по этому адресу, находятся на контроле участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.
«Также хотелось бы отметить, что по этому адресу состоит 4 семьи, которые находятся на контроле участковых инспекторов полиции, также у инспекторов по делам несовершеннолетних. Они состоят по категории родитель, не исполняющий свои обязанности на должном уровне», — сообщила Жулдызай Искакова.
У властей есть претензии и к оплате обслуживания дома. Аким Лисаковска предупредил о возможном выселении жильцов, которые систематически не платят за обслуживание и не меняют отношение к общему имуществу. По его словам, в очереди на жильё в городе стоят около 800 семей.
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