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Два выходных на День Конституции? В Минтруда сделали заявление

— Сегодня, 13:46
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pixabay.com


Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай высказалась по поводу предложения увеличить количество выходных дней в связи с празднованием Дня Конституции, передает informburo.kz

Она напомнила, что после вступления в силу нового Основного закона праздник будет отмечаться в марте.

По словам вице-министра, этот день в любом случае останется официальным праздничным выходным. Однако вопрос о возможном введении дополнительного дня отдыха пока остается открытым.

«Однозначно это будет праздничный день, официальный выходной. Что касается двух рабочих дней, я думаю, что этот вопрос будут рассматривать уже в новом периоде. Сейчас мы не готовы ответить», — отметила Виктория Шегай на брифинге в правительстве.

Также представитель министерства прокомментировала возможность изменения статуса праздника с государственного на национальный. По ее словам, если соответствующие предложения поступят, ведомство готово рассмотреть такую инициативу.

 



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