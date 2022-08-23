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Два выстрела возле клуба. Костанайцу вынесли приговор за хулиганство

lentv24.ru

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение хулиганства, совершённого с применением газового оружия, неоднократно. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Судом установлено, что подсудимый К. в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 6 октября 2021 года возле клуба «GQ» произвёл в сторону потерпевшего Б. 2 выстрела с газового пистолета, а также нанёс ему удары по голове рукояткой пистолета, причинив тем самым телесные повреждения, отнесённые к легкому вреду здоровью.

Кроме того, К. в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 22 апреля 2022 года возле дома и в подъезде в микрорайоне «Береке» совершил хулиганство, неоднократно, в отношении потерпевшей К., сопровождая свои действия повреждением её имущества, и, нарушая спокойствие лиц указанного дома.

Подсудимый К. вину не признал, отрицал применение газового оружия в отношении Б., считает, что его действия содержат составы административных правонарушений (причинение лёгкого вреда здоровью в отношении потерпевшего Б. и нарушение тишины в отношении потерпевшей К.).

Прокурор просил назначить подсудимому К. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Потерпевший Б. с учётом погашенного ущерба просил назначить подсудимому условное наказание, а потерпевшая К. просила наказать по всей строгости закона.

При назначении наказания суд учёл в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого К., наличие малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершений правонарушений, судом подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Потерпевшим Б. иск не предъявлен в связи с возмещением ущерба, а потерпевшая К. просила оставить своё исковое заявление без рассмотрения в связи с необходимостью уточнения исковых требований и последующего обращения в порядке гражданского судопроизводства.

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