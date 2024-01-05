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Дважды отдохнут зимой казахстанские первоклассники

Фотография для новости Дважды отдохнут зимой казахстанские первоклассники

фото pixabay.com

Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023 – 2024 учебного года в организациях среднего образования.

В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая. В первой четверти на обучение отводится 8 недель, осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно. Во второй четверти будет 8 учебных недель, зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно. Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно.

Отметим, для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней — с 5 по 11 февраля 2024 года включительно. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель. Также 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен

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