Две девочки погибли в автомобиле из-за жары

В России две маленькие девочки скончались в автомобиле, стоявшем на жаре во дворе их дома. Это произошло в Каменском районе Ростовской области России. Следователи возбудили уголовное дело, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказал представитель СУСК России по региону.

По данным следствия, в субботу две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома в Каменском районе и залезли в автомобиль, припаркованный неподалеку. Мать не смогла их найти и вызвала полицию. Позже детей обнаружили в автомобиле, девочки погибли.

«Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой атмосферной температуры», — сказал представитель ведомства. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Представитель прокуратуры области также сообщил, что ведомство организовало проверку «причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций».

С середины июня в Ростовской области установилась жаркая погода. В субботу спасатели распространили штормовое предупреждение о жаре до 40 градусов в южных и восточных районах области 3 и 4 июля.

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