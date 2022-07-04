Две девочки потерялись в Костанае

В дежурную часть Северного отдела полиции УП города Костаная 3 июля позвонил мужчина.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Он сообщил, что в районе «Теплиц» к нему подошли две девочки и рассказали, что заблудились.
На место выехал участковый инспектор ювенальной полиции Екатерина Рабцун. 11-летние девочки рассказали, что поехали в гости к подруге из поселка Заречный Костанйского района и заблудились. Родителям ничего не сказали.
Полицейский вместе с детьми приехала в отдел полиции и установила родителей девочек. В течение часа они забрали детей домой.
Стражи порядка провели разъяснительную работу с законными представителями детей.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: