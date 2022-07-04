Две девочки потерялись в Костанае

В дежурную часть Северного отдела полиции УП города Костаная 3 июля позвонил мужчина.

Он сообщил, что в районе «Теплиц» к нему подошли две девочки и рассказали, что заблудились.

На место выехал участковый инспектор ювенальной полиции Екатерина Рабцун. 11-летние девочки рассказали, что поехали в гости к подруге из поселка Заречный Костанйского района и заблудились. Родителям ничего не сказали.

Полицейский вместе с детьми приехала в отдел полиции и установила родителей девочек. В течение часа они забрали детей домой.

Стражи порядка провели разъяснительную работу с законными представителями детей.

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