Две девочки пропали в Костанайской области

Ориентировку о розыске распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос», передает alau.kz
Как сказано в сообщении, 7 сентября пропали две девочки: Лаура Бреславская 2005 года рождения и Виктория Ванчикова 2006 года рождения.
Подростки пропали в Костанае.
Все кому что-либо известно о местонахождении девочек просят звонить по телефонам указанным в ориентировке и или 102.
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