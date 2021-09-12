Две девочки пропали в Костанайской области

Ориентировку о розыске распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос», передает alau.kz

Как сказано в сообщении, 7 сентября пропали две девочки: Лаура Бреславская 2005 года рождения и Виктория Ванчикова 2006 года рождения.

Подростки пропали в Костанае.

Все кому что-либо известно о местонахождении девочек просят звонить по телефонам указанным в ориентировке и или 102.

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