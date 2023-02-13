Две девочки сбежали из дома — ДП Костанайской области

12 февраля на пульт «102» около 22.50 поступило сообщение, о том, что две несовершеннолетние девочки 16 и 13 лет ушли из дома.

Родители сообщили, что возможно, они отправились со станции Тобол в Актау.

Как только поступило сообщение, полицейские Рудного сразу же связались с коллегами из линейного отдела полиции, которые проверили поезд и обнаружили в одном из вагонов пропавших девочек.

На станции Айка Актюбинской области, несовершеннолетних сняли с поезда и направили в отдел полиции Камыстинского района, оттуда их доставили домой.

— Девочки свой поступок объяснили тем, что решили съездить к друзьям в Актау, с которыми познакомились летом в Рудном. В поиске были задействована большая группа полицейских и буквально через два часа мы выяснили их место нахождение, — отметил участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних г.Рудного Акылжан Сарсембаев.

Родители несовершеннолетних поблагодарили полицейских за поиск и возвращение детей домой.

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