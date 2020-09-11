Две иномарки столкнулись в Рудном, есть пострадавшие

10 сентября около 11:00 часов на пульт 102 Управления полиции города Рудного поступило сообщение о том, что по улице 50 лет Октября, в районе рынка «Бак-бак» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибывшими на место ДТП полицейскими установлено, что водитель автомобиля марки «KIA», при совершении выезда из дворовой территории на улице 50 лет Октября не уступил дорогу, двигающемуся автомобилю марки «Mazda».

В результате ДТП двое человек с различными травмами были госпитализированы в больницу. По факту ДТП собран материал.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.