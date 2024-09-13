Две ипотеки запустят в Казахстане

В начале следующего года Отбасы банк запустит две ипотеки. Как сообщают в банке, для оформления займа будет достаточно 20 % первоначального взноса и депозит в Отбасы банке, передает krisha.kz

1. «Ұмай», или женская ипотека

Оформить её могут женщины с официальным доходом.

На данный момент полностью условия этой ипотеки неизвестны.

Однако в Отбасы банке уже сообщили, что максимальная сумма займа увеличена до 50 млн тенге (ранее она составляла 30 млн).

Изменятся и требования к участницам. Так, максимальный доход увеличен до 900 тысяч тенге в месяц вместо 640 тысяч тенге.

Первоначальный взнос: от 20 % — в городах, от 15 % — в регионах. Напомним, «Умай» — это ипотека для работающих женщин, имеющих официальный доход. Ставки по ней ниже, чем в коммерческих банках. Программа работала с 2021 по 2023 год. Её финансированием занимался Азиатский банк развития (АБР). Условия ипотеки пока не известны, но можно отталкиваться от тех, что действовали ранее:

— Ставка — 14.4 % с последующим снижением до 3.5–5 %.

— Первоначальный взнос — от 15 до 20 %.

— Максимальная сумма кредита — 30 млн тенге.

— Срок — до 25 лет. Что известно о новом запуске Первоначальный взнос в размере 20 % от суммы кредита должен быть размещён на депозите в Отбасы банке. При конкурсном отборе будет иметь большое значение размер начисленного вознаграждения. То есть желательно уже сейчас открыть депозит в Отбасы и зачислить на него деньги, чтобы по итогам 2024 года получить хорошее вознаграждение. Можно использовать излишки пенсионных накоплений: перевести на депозит в Отбасы банке. Также деньги могут уступить родственники, делать это нужно через платформу enpf-otbasy.kz. Участницы могут иметь любой семейный статус: замужем/не замужем. Главное — иметь официальный доход. В качестве дохода будут рассматривать и стипендии.

Месячный доход увеличат до 900 тыс. тг. Ранее максимум был 640 тыс. тг.

Наличие собственного жилья для участия не имеет значения. По этой ипотеке можно купить вторую, третью и т. д. квартиру. «Умай» не государственная ипотека, поэтому нет требования об отсутствии жилья.

Можно будет купить как первичное, так и вторичное жильё в любом городе или селе. Прописка не имеет значения.

Не будет ограничений по объёму заявок в Астане, Алматы, Актау, Атырау. Как отметил Нурлан Акшанов, пока не нужно ходить в отделения, звонить на 300, спрашивать у консультантов:

— Всё, что вам нужно, милые дамы и девушки, это прочитать этот пост, обдумать варианты, примерить на себя условия, проверить свой депозит и подумать над его пополнением уже в 2024 году или открыть депозит в приложении или у консультантов.

2. «Зелёная ипотека»

Заём можно получить на покупку квартиры в ЖК, соответствующем зелёному стандарту строительства. То есть он должен иметь сертификаты соответствия ӨМІР/ ГОСТ Р/ BREAM/ LEED.

На сайте банка размещён список таких ЖК. Среди них:

ЖК «Аккент» в Алматы;

ЖК Modern city в Шымкенте;

ЖК «Багыстан» в Астане и другие.

Об условиях на данный момент известно следующее:

— Первоначальный взнос — от 20 %.

— Максимальная сумма кредита — 50 млн тенге.

— Срок — до 25 лет.

Оформить заём можно как на покупку жилья, так и на ремонт.

О ставках по этим ипотекам пока информации нет. Подробные условия в Отбасы банке обещают озвучить чуть позже.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.