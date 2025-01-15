15 января в Костанае прошло торжественное открытие сразу двух Комфортных школ с государственным языком обучения на 2100 мест.

Общеобразовательные школы № 31 в микрорайоне «Береке» на 1200 мест и №32 в микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест, на строительство которых было направлено 14 миллиардов тенге из республиканского бюджета, полностью оборудованы в соответствии с мировыми трендами. В них созданы комфортные и безопасные условия для качественного образовательного процесса, сообщает пресс-служба управления образования области.

Учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, интерактивными досками, кабинеты иностранных языков — лингафонами. Для развития исследовательской культуры школьников готовы к работе предметные кабинеты химии, биологии, физики, информатики, робототехники, а также STEAM-лаборатория. В школах несколько спортивных залов, оснащенных инвентарем, и залы хореографии, уютные столовые. Актовые залы могут трансформироваться в артстудии, где ребята смогут развивать свои таланты. Мастерские трудового обучения оснащены станками и швейным оборудованием.

Школы адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями, для маломобильных граждан действуют лифты, пандусы, оборудованы специальные санузлы.

Библиотеки с большим фондом художественных книг на государственном языке, оборудованными читальными залами, удобные коворкинг-зоны для школьников и педагогов, обеспечение высокоскоростным интернетом – все это направлено на создание в новых школах образовательной среды и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.

На открытии школ радовались и родители, и дети. С теплым напутствием обратились к педагогам, школьникам и родителям аксакалы,

«Мы очень ждали школу в «Береке»! Раньше мой сын ходил в школу в другом микрорайоне, было сложно его отводить и встречать. Теперь для учебы у наших детей есть всё, созданы самые лучшие условия. Будем стараться не только учиться на отлично, но и активно участвовать в жизни школы!», — поделилась радостью мама второклассника Нургүл Аубакирова.

В новых школах создано 167 новых рабочих мест, из которых почти 100 – учителя. Теперь задача педагогических коллективов — вместе с родителями и учащимися продолжить традиции лучших школ города, воспитать достойных граждан страны, готовых внести свой значимый вклад в развитие и процветание Казахстана.

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