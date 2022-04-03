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Две недели ищут 21-летнего парня ищут в Костанайской области

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Информацию о розыске распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области. 

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