Две недели прошло. В Минпросвете обещали, что эксперты примут решение о продолжительности учебного года

В конце мая министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что решение о продолжительности следующего учебного года примут эксперты. По словам министра, родители имеют право высказывать своё мнение, но «экспертам виднее».

7 июня редакция Informburo направила в Минпросвещения официальный запрос, чтобы узнать, кто войдёт в состав экспертной комиссии, какие должности занимают эти эксперты, кто возглавит эту комиссию. Ответ, подписанный заместителем председателя Комитета среднего образования Сауле Умербековой, был получен спустя восемь дней, однако в нём нет практически никакой информации по поставленным вопросам.

В ответе говорится, что министерство с 2018 года ведёт работу по снижению учебной нагрузки на обучающихся. В 2022 году создали рабочую группу по вопросам среднего образования.

«Рабочей группой проведён анализ международного опыта по оптимальной продолжительности учебного года. Приглашённые эксперты обсудили предложения об увеличении продолжительности учебного года до 36, 38, 40 учебных недель. Однако в целях сохранения полноценного летнего отдыха была утверждена продолжительность 36 недель и датой завершения учебного стало 31 мая», – говорится в ответе.

Отмечается, что сейчас Академия имени Алтынсарина проводит мониторинг результативности и эффективности увеличения продолжительности учебного года. В Министерстве просвещения подчеркнули, что во время исследования учитывают мнение всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и руководителей организаций образования.

«Результаты мониторинга будут представлены на обсуждение экспертному совету, в состав которого входят представители общественных объединений, родительских комитетов, республиканской ассоциации частных школ, государственных организаций и ведомств. Список членов экспертного совета будет опубликован на сайте Академии имени Алтынсарина», – заключили в Минпросвещения.

Когда будет опубликован этот список, в ведомстве не уточнили. Вместе с тем, министр просвещения Гани Бейсембаев 1 июня обещал, что эксперты примут решение в течение двух недель (то есть этот срок на сегодня уже вышел), в крайнем случае – в течение месяца.