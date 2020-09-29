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Две недели жители Костаная могут чувствовать неудобства от некачественной горячей воды

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Жители города начали сталкиваться с подачей некачественной горячей воды. Как поясняют в КТЭК все дело в начале отопительного сезона и двух сотнях домов, которые не подготовились к запуску своих систем, передает alau.kz

Такая картина в подвалах жилых домов встречается на этой неделе повсеместно. Сотрудники ПКСК подключают отопительную систему. На этом этапе порой случаются порывы, но в кооперативе «Строитель-2» говорят, что у них запуск проходит без особых проблем.

«У нас дома отлажены. Я работаю 3-й год в этом ПКСК – запускаются дома нормально. В целом пока давление небольшое и приходится проходить и пробивать стояки, которые не запустились»,- рассказал Григорий Куличенко, слесарь ПКСК «Строитель-2».

Справляться без больших трудностей удается благодаря своевременно проведенной работе.  Жилые дома к зимнему сезону здесь готовили, как и положено, еще летом.

«Мы стараемся в летний период взять все заявки по элеваторным узлам, все отрегулировали, все запорные моторы прошли, проверили, покрасили. У нас подвалы более-менее в порядке»,- сказала Валентина Лобода, заместитель председателя ПКСК «Строитель-2″.

Тем не менее, порядка 200 домов в городе не проверили собственную готовность к отопительному сезону. Одни не смогли это сделать из-за затянувшейся реконструкции тепловых сетей, другие и без ремонта поступают так из года в год.  В итоге последствия ощутят на себе многие жители города. Ведь качество горячей воды может заметно измениться как раз в период подачи тепла в дома.

Бывает, что два дома находятся рядом. Один обслуживает одна организация, которая провела все работы. Второй дом – нет. Но сеть одна, соответственно грязь может прийти в другой дом. Некоторые люди жалуются, что они проводили промывку, а у них вода черная. Соседний дом мог быть без промывки. То есть тут надо потерпеть»,- обратилась Салтанат Касенова, пресс-секретарь КТЭК.

Общая сеть, в которую приходит грязь от домов, где опрессовку не проводили, будет очищаться постепенно. Также на качество воды повлияет и проведенный ремонт на тепломагистралях. Но, как говорят представители КТЭК, за 2 недели все должно восстановиться. Вместе с тем жители города могут ощутить изменение температуры горячей воды. В этом году это произойдет впервые за долгое время.

«Пересмотрен температурный график, который порядка 30 лет был без изменений. Если раньше в температурном диапазоне от +10 градусов до – 5 градусов температуры воды в подающем водопроводе должна была соответствовать 55 градусам, то на сегодняшний день эта отметка на 5 градусов увеличена. То есть 60 градусов», — сказала Салтанат Касенова.

В КТЭК сообщили, что по состоянию на 29 сентября запущены все теплоисточники. Жители многоквартирных домов, где по-прежнему нет тепла, должны разрешать вопрос через свои ПКСК. Исключение составляют только 2 адреса — это Толстого 25 и 7 микрорайон дом 13. В этих домах все еще нет горячего водоснабжения и тепла, так как подрядные организации продолжают вести там работы.

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