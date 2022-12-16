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Две новые даты могут появиться в календаре праздников Казахстана

Фото из открытых источников

Две новые даты могут появиться в календаре праздников Казахстана.

Официальными праздничными днями в Казахстане могут стать 28 января и 15 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Подготовлено постановление правительства Казахстана, которое внесёт дополнения в перечень праздничных дат в республике.

Список праздников предлагают дополнить двумя датами:

День органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан – 28 января;

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.

Документ опубликован на сайте Открытые НПА. Его будут обсуждать до 28 декабря 2022 года.

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