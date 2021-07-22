Две смертельные аварии произошли в Костанайской области в один день

Почти три тысячи нарушений правил дорожного движения выявлено за 9 дней проведения операции «Безопасная дорога» в Костанайской области. За это время произошло 7 ДТП, в которых ранения получили 6 человек. Еще три человека погибли.

125 машин, за нарушение лиц ими управляющих, водворены на штрафстоянки. 43 из них состоят на иностранных учетах. За 9 дней были задержаны 64 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Четверо пьяных за рулем ранее уже были лишены водительских прав. 3 нарушения правил стоили трех человеческих жизней. Две автоаварии произошли в один день, примерно в одно время, но на разных дорогах региона.

«Около четырех часов утра водитель управляя автомашиной ВАЗ-2114, следуя по автодороге Рудный-Качар, на 4-ом километре, совершил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП пассажир 1992-ого года рождения, скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия», — сообщил замначальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

В Сарыкольском районе, также в 4 часа, слетел с трассы автомобиль «Ауди». В данном случае погиб сам водитель, а его пассажир получил телесные повреждения.

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