Две сотни жителей села Алтынсарино Костанайского района не могут попасть в свои дома

Житель села Алтынсарино Костанайского района Александр Мичуров сейчас каждый день приходит к своему подтопленному дому. сначала и зайти, говорит он, в него не мог, воды было больше двух метров, сейчас уже ему по колено.

«Конечно в шоке! Все затопило- всю мебель, все затопило полностью. Поднять успели, а толку нет, воды много было. Все поплыло в доме», — говорит житель села Алтынсарино Александр Мичуров.

Виктор Лазаренко — сосед Александра. Они вместе несколько дней плавали к своим домам сначала на лодке, пытались оценить ущерб. Мужчина до сих пор не может прийти в себя от шока. Люди до последнего не верили, что вода зайдет в их дома.

Согласно официальным данным в селе подтопило 110 домов. Эвакуировано больше 200 человек. Вода и, правда, отступает. Уже отошла на 9 метров, но более менее свободными от воды стали лишь 20 домов. Сейчас уровень воды в поселке значительно снизился. Местная школа — оплот, куда стекается вся помощь, которую получают пострадавшие. Здесь они могут и одежду взять, если нужно, поесть, получить продукты и подать документы на получение материальной компенсации. Как отметил аким Костанайского района, все проблемы с документами здесь помогают решить.

«Сегодня понятно, что могут быть сложности с правоустанавливающими документами, так как сельская местность бывают моменты, когда проводят реконструкцию и не имеют документы. Здесь все службы — ЦОН, центр занятости, госкорпорация, архитектура, земельный комитет, то есть при подаче заявлений если есть сложности здесь оперативно все устраняется», — говорит аким Костанайского района Берик Танжариков.

Эвакуационного пункта здесь открывать не стали, люди заселись к своим родственникам. Надежда Петрова с мужем живут у дочерей.

Семейная пара пришла подавать документы, как пострадавшие, а еще они ищут своего пса, они успели его отвязать.

«Наша дом и гараж улица Садовая, 1. Собаку не спасли. Может где-то убежал, мы его отвязали, двор открытый, если ходили МЧС-ники стучали во все подряд квартиры, кто-то открыл калитку, он мог наверх туда, мы его искали вчера, он ручной у нас. Дед сильно переживает, он ручной, ни на кого не кинется, порода «водолаз», черный. Мы его не нашли пока», — рассказывает жительница села Алтынсарино Надежда Петрова.

Здание школы сейчас напоминает улей. Людей очень много, как пострадавших, так и тех, кто пытается им помочь. У Натальи Тарутько тоже затопило дом, но она сейчас в числе тех, кто организовывает и координируется работу этого штаба.

«В общем, мы не успеваем записывать те фирмы, которые привозят и мичуринская наша школа горячее питье привозят. Вечером, когда принимали гуманитарную помощь, нам привез мужчина. Он сказал: «Я вам привез не для того, чтобы вы меня записывали, для того, чтобы люди покушали. Кастрюли полные жаркого, мы даем клич в нашу группу деревенскую приходите, кушать и в «Мечте» у нас организовано горячее питание», — говорит жительница с.Алтынсарино Натлья Тарутько.

При этом если с едой пока проблем нет, то вот в постельных принадлежностях, а это в белье, одеялах, подушках, матрасах, пледах — они очень нуждаются. Нужны и полотенца, средства гигиены, а это не только шампуни и мыло. Помимо 110 пострадавших домов в селе Алтынсарино, в Костанайском районе под водой оказались 33 дома в Мичурино

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