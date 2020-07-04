Две тысячи магазинов проверили за 3 месяца сотрудники СЭС

Больше двух тысяч магазинов и около трехсот аптек по всему региону проверили сотрудники СЭС, начиная с 20 марта. За 3 с лишним месяца мониторинговые группы выявили не мало нарушений санитарных норм. Только по результатам контроля продуктовых магазинов в суд направили 109 материалов, а 3 объекта оказались вынуждены приостановить свою работу, передает alau.kz

Прошло уже 15 недель, как мониторинговые группы стали проверять соблюдение санитарных правил в городах и районах. Проводимые ими проверки касались и общественного транспорта, и объектов торговли. С объявлением по всему Казахстану новых карантинных мер, эти группы решили подвести промежуточные итоги.

«В Костанайской области за период с 20 марта по 2 июля охвачено рейдовыми проверками 1670 продовольственных магазинов, супермаркетов. Из них не соблюдается санитарно-дезинфекционный режим на 139. Также охвачено 640 непродовольственных магазинов, из них не соблюдается санитарно-дезинфекционный режим на 13»,- сообщила Сауле Нурпеисова, пресс-секретарь Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области.

По результатам проверок в магазинах было составлено 135 протоколов об административных нарушениях. В итоге в суд передали 122 материала, а 3 объекта в регионе и вовсе приостановили свою работу. Несколько лучше санитарный режим и нормы дезинфекции соблюдались в аптеках и общественном транспорте. Там число нарушений заметно меньше.

«Проверено 53 объекта общественного транспорта. Из них на 4 не соблюдался санитарно-дезинфекционный режим. Сотрудниками, специалистами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг были даны предупреждения об устранении нарушений. Также были проверены 289 аптек по области. Всего лишь в одной аптеке были выявлены нарушения. Был составлен административный протокол»,- пояснила Сауле Нурпеисова.

Причины нарушений зачастую оказались одними и теми же на разных объектах. Люди халатно относились к ношению средств защиты.

«Не соблюдается установленный режим работы объектов розничной торговли, социальная дистанция. Продавцы работают без масок, перчаток. Посетители также приходят в магазины без масок. Факты нарушения санитарного режима в автобусах: пассажиры находились без масок, у водителей отсутствовали перчатки, неправильно хранятся дез.растворы. В аптеке покупатели находятся без медицинских масок»,- рассказала пресс-секретарь.

Отслеживать статистику мониторинговые группы продолжат и дальше. Их рейды по-прежнему будут проводиться ежедневно на всей территории Костанайской области.

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