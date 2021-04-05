Две женщины ограбили рудничанку

Происшествие случилось в Рудном. Об грабеже alau.kz сообщили читатели. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По улице 50 лет Октября две девушки открыто похитили пакет с мобильным телефоном у 45-летней местной жительницы на сумму более 60 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые 36 и 42 лет.

Одна из них ранее судимая за кражи.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 ч.2 УК РК «Грабёж».

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