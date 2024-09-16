Две женщины умирают от рака ежедневно — Минздрав РК

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о том, что вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) приводит к стерилизации и бесплодию, антинаучна, не соответствует действительности и является фейком. Об этом сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки (5 новых случаев ежедневно). Более 600 женщин ежегодно умирают от этой патологии. Две женщины умирают ежедневно.

На сегодняшний день единственным методом предотвращения инфицирования ВПЧ и развития рака шейки матки является вакцинация. По рекомендации ВОЗ, в 135 странах, в том числе в Казахстане, данная вакцина включена в Национальный календарь прививок. Многочисленные мировые исследования свидетельствуют о безопасности и высокой эффективности вакцинации от ВПЧ.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Пользователей социальных сетей и всех граждан призываем ответственно относится к своему здоровью, доверять только достоверной информации из официальных источников.

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