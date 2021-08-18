Дверь из сосны — в комнатах красота

Популярность в народе сосна завоевала давно. Ведь это не только красиво, натурально и экологично, а еще и прочность, долговечность в использовании. Двери из массива сосны могут долго не деформироваться под воздействием различных негативных факторов.
Имеется еще ряд причин, по которым массив сосны используется для изготовления межкомнатных дверей:
- Мягкость и пластичность материала, благодаря чему процесс обработки и производства не вызывает больших сложностей.
- В древесине содержится большое количество смолистых веществ, поэтому изделия из сосны более устойчивы к появлению плесени, а, значит, не поддается деформациям, сохраняя при этом форму и цвет.
- Небольшая плотность, отсюда и двери из сосны будут более легкими, а, следовательно, и нагрузка на дверную коробку будет значительно меньше.
- Двери из массива сосны имеют хорошие шумоизоляционные качества.
- Благодаря своей оригинальной текстуре будет всегда выглядеть стильно, отлично дополнять общий интерьер и будет всегда популярна.
- А хвойный аромат создаст приятную атмосферу в доме.
При всем вышесказанном, у дверей из массива сосны есть еще один существенный плюс — невысокая стоимость. Это более дешевый вариант по сравнению с другими породами древесины со схожими характеристиками.
Однако, несмотря на все свои положительные качества, у таких дверей есть ряд недостатков:
- Сосна -довольно гигроскопичный материал и абсолютно не терпит воду и температурные перепады. Сосновый массив, впитывая воду, удерживает ее и набухает. Результат-физическое изменение. Решение проблемы-на этапе производства изделия использовать клееное, а не цельное дерево, либо же обеспечить постоянный уход за дверью и использовать защитные составы.
- Сосна по своей природе очень мягкое дерево, поэтому у массива из сосны не будет никакой защиты от механических повреждений, будут видны даже незначительные царапины. Придется делать реставрацию и наносить новые и новые слои лака.
Однако, если отбросить в сторону минусы дверей из сосны, тем более, что они решаемы, можно с уверенностью заявить, что лучшего материала для ваших дверей вы не найдете. Установив межкомнатную сосновую дверь, вы получите уютный и спокойный интерьер, обладающий, к тому же еще и целебными свойствами. Ведь с давних пор испарения смол, которые выделяются из сосновых пород деревьев, избавляли людей от легочных болезней. Это касается и древесины сосны, которая также гипоаллергенна и поэтому двери из неё рекомендуется устанавливать в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха и других учреждениях, где находятся люди с ослабленным здоровьем.
Приобрести межкомнатные двери из сосны вы можете в салонах компании Белвуддорс.
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