Дверь запенена, окна обтянуты целлофаном. Дети мёрзнут в костанайской школе

Родители учеников средней школы номер 122, которая находится на втором Костанае, в очередной раз обращаются в редакцию новостей Алау. Дело в том, что решить окончательно проблему с отоплением в учебном заведении так и не удалось.

И год назад, и сейчас люди жалуются на то, что в классах холодно, а из окон дует. Летом прошлого года в школе провели текущий ремонт.

«В 2023 году у на сбыл текущий ремонт, но он никаких результатов нам не дал. В школе у нас температура больше 15 градусов не поднимается, в спортзале у нас 10 градусов. Здесь дети занимаются, потом они простывают, они мокрые, в раздевалках тоже очень холодно», — говорит председатель попечительского совета школы №122 Костаная Надежда Мориц.

Это второй выход из спортзала на улицу. Здесь, говорят родители, холодней всего.

«Здесь прям ужасно. Выход, здесь минус 15 точно стоит, минус 10. Дверь запенена, но она открывается опять же оттуда дует, здесь самая холодная комната и холод идет весь в спортзал», — говорит Татьяна Штанг.

Родители считают, что до конца не решена проблема с канализацией и системой отопления. У Светланы Милахиной в этой школе учится дочь. Женщина говорит, что ребенок постоянно болеет, потому что простужается в холодных классах.

«Вот окна видно заделаны целлофанами, надуты ветром, когда ветер, тут сильно дует, у меня дочка учится в 9 классе и периодически болеет, потому что ледяные стулья, в кабинетах холодно. Есть некоторые кабинеты, которые протапливаются обогревателями. Там более менее. Малышей вообще с кабинетов не выпускают, потому что в коридорах сильно холодно»,- рассказывает Светлана Милахина.

Директор школы не скрывает, сложности есть. В прошлом году здесь провели текущий ремонт на 40 млн тенге. На эти деньги, по ее словам, привели в порядок систему отопления, входную группу, поменяли 24 деревянных окна на пластиковые, сменили кровлю над спортзалом, столовой и кабинетами труда. Здесь очень надеялись, что проблема решится.

«В прошлом году у нас прошли текущие ремонты системы отопления, батареи у нас горячие. Я думаю, прохладно, потому что у нас стены нужно утеплять. У нас не все кабинеты холодные, только угловые кабинеты, обогреваем как можем спортзал. Угловые вот эти кабинеты, остальные кабинеты у нас всегда были теплые и сейчас они теплые», — объясняет директор средней школы №122 Маржан Аймаганбетова.

По словам директора школы, из бюджета было выделено 20 млн тенге на подготовку ПСД на капитальный ремонт здания школы. Готов этот документ должен быть уже к концу февраля. Затем ПСД отправится на экспертизу и далее, как уже подчеркнули в отделе образования Костаная, все будет зависеть от выделения денег на ремонт из областного бюджета.

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