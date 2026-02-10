В этом году изменения ждут Костанайская городская больница. В предстоящий строительный сезон планируется капитально обновить сразу три отделения — хирургическое, травматологическое и терапевтическое. На каждое из них выделено по 140 миллионов тенге.

Здание медучреждения построено в 1958 году. В последние годы здесь проводились лишь косметические работы, однако сегодня многие помещения требуют полноценного ремонта, а где-то — серьёзной перепланировки.

Самые загруженные отделения

По словам исполняющего обязанности главного врача Куат Альмагамбетов, ремонт начнётся именно с наиболее востребованных отделений.

«Почему именно в этих трёх отделениях мы просили ремонт? Потому что это самые проходимые наши отделения. В них ежемесячно проходит от 150 до 250 пациентов. В целом через них проходит более 2,5–3 тысяч человек», — отметил он.

От потолка до дверных проёмов

Ремонт затронет практически всё — от потолков и стен до санузлов. Одним из ключевых изменений станет расширение дверных проёмов до 1 метра 20 сантиметров, поскольку сейчас они не соответствуют санитарным нормам и затрудняют перемещение пациентов на каталках.

«Кровати здесь не проходят. Есть перепады между палатой и коридором — такого быть не должно. Пол должен быть ровным, без препятствий. Стены, санузлы — всё будет обновлено, заменим покрытия, установим современные панели», — пояснил Альмагамбетов.

Перепланировка и удобство для пациентов

В терапевтическом отделении изменят расположение одной из палат, которая сейчас фактически выходит в коридор. После перепланировки там появится полноценная изолированная палата. Кроме того, планируется обустроить дополнительные санузлы, в том числе для маломобильных пациентов.

Похожие изменения ожидают и травматологическое, и хирургическое отделения. В них также приведут в порядок операционные.

Опыт зарубежных клиник

При ремонте планируют применить решения, которые врачи увидели во время командировки в израильские медучреждения. В частности, речь идёт о цветовой навигации.

«В Израиле каждое отделение имеет свою цветовую гамму. Это помогает пациентам быстрее ориентироваться. По цвету стен можно понять, в каком отделении человек находится», — рассказал руководитель больницы.

Работы пройдут поэтапно

Ремонт будет проводиться поэтапно, с перераспределением пациентов, и запланирован на период наименьшей нагрузки на стационар. В перспективе обновление ожидает ещё пять отделений. Ранее в больнице уже отремонтировали кровлю и входную группу.

