По данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости — запланировано закрытие движения для всех видов автотранспорта на двух участках автомобильных дорог республиканского значения.
Какие участки будут закрыты
- Актюбинская область — от села Карабутак до границы Костанайской области;
- Костанайская область — от границы Актюбинской области до поселка Денисовка.
Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Когда планируют открыть дорогу
Ориентировочное время возобновления движения — 17 февраля 2026 года в 15:00. Окончательное решение будет принято с учетом фактических погодных условий.
Рекомендации МЧС
МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий. Гражданам рекомендуется:
-
следить за штормовыми предупреждениями;
-
учитывать информацию о закрытии автодорог;
-
по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в темное время суток.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования служб экстренного реагирования.
