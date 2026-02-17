USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Движение на республиканской трассе временно приостановят

— Сегодня, 10:49
Изображение для новости: Движение на республиканской трассе временно приостановят

По данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости — запланировано закрытие движения для всех видов автотранспорта на двух участках автомобильных дорог республиканского значения.

Какие участки будут закрыты

  • Актюбинская область — от села Карабутак до границы Костанайской области;
  • Костанайская область — от границы Актюбинской области до поселка Денисовка.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Когда планируют открыть дорогу

Ориентировочное время возобновления движения — 17 февраля 2026 года в 15:00. Окончательное решение будет принято с учетом фактических погодных условий.

Рекомендации МЧС

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий. Гражданам рекомендуется:

  • следить за штормовыми предупреждениями;

  • учитывать информацию о закрытии автодорог;

  • по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в темное время суток.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования служб экстренного реагирования.



