По данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий — сильным туманом и ограничением видимости — запланировано закрытие движения для всех видов автотранспорта на двух участках автомобильных дорог республиканского значения.

Какие участки будут закрыты

Актюбинская область — от села Карабутак до границы Костанайской области;

— от села Карабутак до границы Костанайской области; Костанайская область — от границы Актюбинской области до поселка Денисовка.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Когда планируют открыть дорогу

Ориентировочное время возобновления движения — 17 февраля 2026 года в 15:00. Окончательное решение будет принято с учетом фактических погодных условий.

Рекомендации МЧС

МЧС Казахстана напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий. Гражданам рекомендуется:

следить за штормовыми предупреждениями;

учитывать информацию о закрытии автодорог;

по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в темное время суток.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования служб экстренного реагирования.

Национальный Банк выступил с предупреждением из-за блокировки карт Национальный Банк Казахстана сообщил об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт...

Мусорный конфликт: жители требуют разделить площадки с предпринимателями Во дворе дома по проспекту Аль-Фараби, 100 в Костанае мусорные контейнеры, по словам местных жителей,...

Об ограничении движения предупреждают костанайцев 17 февраля 2026 года в 15:00 в Костанае на территории филиала РГКП «Институт судебных экспертиз...