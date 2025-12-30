В восьми регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введены временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в КазАвтоЖол.

Ограничения были введены 30 декабря сразу на 33 республиканских автодорогах.

Где ограничено движение в Костанайской области

В Костанайской области проезд временно закрыт на следующих участках:

Костанай – Аулиеколь – Сурган — от города Тобыл до посёлка Аулиеколь;

— от города Тобыл до посёлка Аулиеколь; Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от Тобыла до посёлка Сарыколь;

— от Тобыла до посёлка Сарыколь; Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от посёлка Фёдоровка до Костаная;

— от посёлка Фёдоровка до Костаная; Костанай – Мамлютка — от Тобыла до посёлка Узынколь.

В дорожных службах призывают водителей учитывать сложные погодные условия, следить за официальной информацией и по возможности воздержаться от поездок до улучшения обстановки.

По 302 тысячи тенге каждому: для кого вырастут выплаты в Казахстане В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 30 декабря 2025 года сообщили, какие меры...

Из-за непогоды в Казахстане усилили железнодорожное сообщение В Казахстане на фоне временных ограничений движения на автодорогах организовано курсирование 13 пригородных поездов. Об...

Минус заторы, плюс безопасность: в Костанае модернизируют перекрёстки Общая протяжённость автомобильных дорог Костаная составляет 423 километра. По итогам 2025 года 419 километров улично-дорожной...