Движение ограничили из-за непогоды на дорогах

— Сегодня, 13:50
Фото пресс-службы ДП

В восьми регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введены временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в КазАвтоЖол.

Ограничения были введены 30 декабря сразу на 33 республиканских автодорогах.

Где ограничено движение в Костанайской области

В Костанайской области проезд временно закрыт на следующих участках:

  • Костанай – Аулиеколь – Сурган — от города Тобыл до посёлка Аулиеколь;
  • Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от Тобыла до посёлка Сарыколь;
  • Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от посёлка Фёдоровка до Костаная;
  • Костанай – Мамлютка — от Тобыла до посёлка Узынколь.

В дорожных службах призывают водителей учитывать сложные погодные условия, следить за официальной информацией и по возможности воздержаться от поездок до улучшения обстановки.



