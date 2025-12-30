В восьми регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введены временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в КазАвтоЖол.
Ограничения были введены 30 декабря сразу на 33 республиканских автодорогах.
Где ограничено движение в Костанайской области
В Костанайской области проезд временно закрыт на следующих участках:
- Костанай – Аулиеколь – Сурган — от города Тобыл до посёлка Аулиеколь;
- Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от Тобыла до посёлка Сарыколь;
- Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница России — от посёлка Фёдоровка до Костаная;
- Костанай – Мамлютка — от Тобыла до посёлка Узынколь.
В дорожных службах призывают водителей учитывать сложные погодные условия, следить за официальной информацией и по возможности воздержаться от поездок до улучшения обстановки.
