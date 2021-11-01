Движение по новому «корейскому мосту» открыли

Сегодня открыли движение по корейскому мосту. Ездить можно пока только по одной полосе, открыть движение полностью планируют в декабре. Сейчас мост готов на 95 %, работы по благоустройству и освещению будут проводить попутно. Ширина нового моста 15 метров — это 4 полосы движения.

1,5 года тут проводились ремонтные работы, старый мост демонтировали, а вместо него построили новый. И с сегодняшнего дня по одной полосе открыли движение. Но, попутные работы по благоустройству и освещению будут продолжены. А полностью введут объект в эксплуатацию только в декабре. Старый корейский мост был построен более 50 лет назад, он был двухполосный и уже не справлялся с потоком легкового и грузового транспорта. Работы на мосту начались в мае 2020 года. Как только движение тут ограничили, под нагрузку попали два других соединительных моста, теперь проблема частично решится.

«На сегодняшний день открыли движение на одной полосе, чтобы разгрузить движение автотранспорта временно открыли одну полосу. Работы продолжаются сейчас, выполнено чуть более 90% уже выполнены. Чтобы движение не останавливать мы продолжаем работы, потом когда завершим по этой стороне , мы перейдем на другую»,- говорит заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат Сейдахметов.

В строительство нового моста было вложено более четырех миллиардов тенге. Теперь «Корейский» мост относится к 1 технической категории, он стал четырехполосным. Руководитель проекта Куаныш Альмухамбетов отмечает, что все оставшиеся работы до конца месяца должны завершить.

«Длина моста без учета подхода 261 метр, ширина 24 м, получается с учетом тротуаров по 1,5м с каждой стороны, ширина проезжей части по 10,5 метров по мосту. А общая длина проекта с учетом подходов 1 км. Мост у нас 6 пролетный, каждый пролет по 42 метра. Такие габариты моста, в целом, проект очень интересный и знаковый для города, для области», — отмечает Куаныш Альмухамбетов.

Полностью откроют движение по новому мосту в декабре, планируется это сделать к первому числу.

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