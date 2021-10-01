Двое афганцев вытались незаконно пересечь госграницу — ДП Костанайской области

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Костанайскими полицейскими пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» и принятых усиленных мер миграционного контроля, на территории Костанайской области 1 октября 2021 года сотрудниками полиции пресечен факт подготовки к незаконному пересечению Государственной границы РК иностранными гражданами.
Установлен гражданин Республики Казахстан, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны 2-х граждан Исламской Республики Афганистан, у одного из которых отсутствовали документы удостоверяющие личность гражданина.
По данному факту в отношении гражданина РК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК (организация незаконной миграции).
В отношении граждан Исламской Республики Афганистан, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
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