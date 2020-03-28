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Двое человек из Костанайской области ехали в одном поезде с женщиной, умершей от коронавируса

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27 марта в Костанайской области в г.Аркалык и Житикаринском районе госпитализированы два человека – женщина и мужчина, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Было установлено, что они ехали в одном поезде с женщиной из Акмолинской области, которая скончалась от коронавируса.

У обоих взяты анализы на COVID-19, которые показали отрицательный результат. Данные лица будут находиться под наблюдением медицинских работников весь карантинный срок.

 

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