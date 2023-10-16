Двое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Происшествие случилось 15 октября около 10 часов в Костанайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В селе Озёрное из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно неочищенный дымоход, получили острое экзогенное отравление угарным газом двое детей: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

«Дети госпитализированы в Костанайскую областную детскую больницу. Состояние средней степени тяжести», — сообщили в ДЧС Костанайской области.

На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС в составе 2 сотрудников и 1 ед. техники.

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